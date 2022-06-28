Франция намерена поставить на Украину «значительное число» бронетранспортеров

В качестве военной помощи на Украину из Франции отправят «значительное число» бронетранспортеров. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

«Для быстрого перемещения под огнем противника вооруженным силам необходимы бронетранспортеры. Поэтому Франция направит на Украину значительное количество бронемашин», — заявил министр.

Лекорню подтвердил поставку на Украину шести самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к 12 гаубицам, поставленным Киеву ранее. Правительство также «изучает возможность» отправки на Украину противокорабельных ракет Exocet, заявил Лекорню.

На фоне военной помощи Украине французов призывают к экономии электроэнергии. Энергетические компании обратились с призывом сократить потребление энергии и назвали нынешнюю ситуацию угрозой для страны.