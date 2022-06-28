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    28 июня 2022, 03:15

    Франция намерена поставить на Украину «значительное число» бронетранспортеров

    Глава вооруженных сил Франции Лекорню заявил о намерении поставить на Украину бронемашины

    Полина Созыкина

    В качестве военной помощи на Украину из Франции отправят «значительное число» бронетранспортеров. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

    Франция намерена поставить на Украину «значительное число» бронетранспортеров

    «Для быстрого перемещения под огнем противника вооруженным силам необходимы бронетранспортеры. Поэтому Франция направит на Украину значительное количество бронемашин», — заявил министр.

    Лекорню подтвердил поставку на Украину шести самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к 12 гаубицам, поставленным Киеву ранее. Правительство также «изучает возможность» отправки на Украину противокорабельных ракет Exocet, заявил Лекорню.

    На фоне военной помощи Украине французов призывают к экономии электроэнергии. Энергетические компании обратились с призывом сократить потребление энергии и назвали нынешнюю ситуацию угрозой для страны.