Французов попросили экономить электроэнергию

Жителей Франции призвали резко сократить потребление электричества, поскольку его стоимость серьезно выросла после сокращения поставок сырья из России. Об этом написала французская газета Le Journal du Dimanche.

По данным источника, энергетические компании TotalEnergies, EDF и Engie обратились с открытым письмом к бизнесу и населению, заявив о необходимости сокращения потребления нефтепродуктов, газа и электричества.

«Призываем каждого потребителя ограничить расход энергии. Нынешняя ситуация является угрозой для нашей страны, а также политического и социального единства Франции», — говорится в заявлении компаний.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила обеспечить молдован дровами на фоне четырехкратного роста цен на газ.