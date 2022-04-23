Франция конфисковала картину Серова из собрания братьев Морозовых

Власти Франции наложили арест на картину Валентина Серова из собрания братьев Морозовых. После выставки в фонде Louis Vuitton портрет Тимофея Морозова не вернется в Россию, сообщила газета Le Monde.

Картина принадлежит Музею искусства авангарда МАГМА, создателем которого является российский предприниматель Моше Кантор. Бизнесмен внесен в санкционные списки Евросоюза. Но так как полотно не принадлежит напрямую Кантору, то французскому министерству культуры потребовалось дополнительное время, чтобы конфисковать произведение искусства.

Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» открылась 21 сентября 2021 года и продлилась до 3 апреля. Французские власти решили временно оставить в Париже несколько полотен из коллекции Морозовых.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «банальными ворюгами» тех, кто пытается задержать российские картины в Европе. Эту ситуацию он назвал хорошим уроком всему миру.