Медведев назвал «банальными ворюгами» пытавшихся задержать российские картины на Западе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пытавшиеся задержать российские картины в Европе являются «банальными ворюгами». Ситуацию с полотнами он назвал хорошим уроком всему миру.

По словам Медведева, сейчас продолжается процесс возвращения в Россию картин, которые в Париже выставлял фонд Louis Vuitton. Выставка проходила в рамках показа коллекции братьев Морозовых.

«А там ведь настоящие шедевры, включая „Девочку на шаре“ Пикассо! Молодцы европейцы, просто красавцы. Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее», — написал зампредседателя Совбеза в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что властям стран Европы нельзя верить на слово, если не хочешь, чтобы твое имущество арестовали. По словам Медведева, гарантийные письма европейцев не стоят той бумаги, на которой они написаны.

«Конечно, наше участие в дальнейшей международной выставочной деятельности вполне возможно. Только доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик. И выбирать для этого нормальные цивилизованные страны, для которых международное право — не пустой звук», — подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе Эрмитажа сообщили, что задержанные в Финляндии картины вернули в музей и отправили на акклиматизацию.