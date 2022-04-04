Военкор Пегов: на стороне «Азова» могли сражаться французские военные

Среди личных вещей бойцов «Азова»* в Мариуполе обнаружили французский военный берет. Его нашел военный корреспондент Семен Пегов. Видео с обыском покинутого склада вещей украинских националистов опубликовал Telegram-канал Mash.

Военкор предположил, что берет может являться подарком от иностранного военного инструктора. Но личное участие французского солдата в группировке «Азов»*, по его словам, тоже вполне вероятно.

Также была обнаружена брошь с личным номером. Она подтвердила догадку военкора.

Маsh выяснил, где мог служить владелец берета и броши. Это 13-я полубригада иностранного легиона, мотопехотные войска. Ее бойцы участвовали в военных операциях Франции на территории Африки и Ближнего востока.

«Азов»* примерно три дня назад ушел с места, где были обнаружены «трофеи». Его участники находились в подвалах. Вооруженные силы РФ уже зачистили эту территорию от украинских националистов.

О реальном владельце броши и берета ничего неизвестно.

*«Азов» - группировка националистов, признана террористической организацией, запрещена в России.