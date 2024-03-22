Мир 22 марта 2024, 10:01 Франции предрекли поражение в конфликте против России InfoBRICS: Франция проиграет в конфликте с Россией Unsplash

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У Франции едва ли хватит сил для противостояния с Россией в открытом конфликте на Украине. Таким мнением поделился аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS.

Появление западных солдат на Украине фактически будет приравниваться к объявлению войны России, так что она будет иметь полное право бить по местам дислокации французского и любого другого европейского боевого контингента, считает эксперт. Более того, силы НАТО станут для ВС России приоритетной целью.

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«Маловероятно, что Франция действительно готова к затяжному конфликту в ЕС. Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять России», — отметил он.

Леройс назвал превосходство России в этой области «неопровержимым фактом». Однако аналитик опасается, что власти Франции могут поверить, что готовы к открытому противостоянию, и совершить катастрофический шаг.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подтвердил, что уничтожение французских войск стало бы для ВС РФ приоритетной задачей.