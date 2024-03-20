Мир 20 марта 2024, 11:21 «Была бы польза». Отправку французских войск на Украину назвали выгодной для России Медведев: отправка войск Франции на Украину была бы даже выгодна России US Army/via Globallookpress.com

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Отправка французских войск на Украину была бы даже выгодна России — их уничтожение стало бы одной из приоритетных задач. Об этом в Telegram-канале порассуждал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!» — отметил он.

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По словам политика, «при таком количестве гробов» скрыть массовую гибель своих солдат у французов не получится, а для руководства страной это будет «равносильно гильотине». На него, уверен Медведев, набросится разъяренный народ, которому внушали, что Франция не воюет с Россией, а для всей Европы это будет «хороший урок».

В заключение Медведев напомнил строчки из стихотворения поэта Александра Пушкина: «Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов».

Уже сейчас на Украине погибло катастрофическое количество французов, сообщил ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.