Мир 18 марта 2024, 18:21 Фрагмент 1800-летней статуи откопали в Британии при строительстве парковки Yahoo: 1800-летнюю римскую статую нашли во время строительства автостоянки Pxhere

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Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo, части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.

«На строительной площадке была обнаружена римская статуя, возраст которой, как полагают, составляет 1800 лет», — написали авторы материала.

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Изваяние нашел водитель экскаватора Грег Кроули, который работал в Стамфорде. Он «заметил лицо» на предмете, похожем на камень. Мраморная голова оказалась частью древней статуи.

«Две недели спустя был найден мраморный бюст», — добавили журналисты.

Пока неизвестно, сколько времени изваяние провело под землей. О загадочной находке сообщили в Британский музей.

Ранее в Египте во время раскопок специалисты нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Она была продолжением статуи, обнаруженной археологами в 1930 году.