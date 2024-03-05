Мир 05 марта 2024, 16:03 Верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II обнаружили во время раскопок в Египте

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В Египте во время раскопок специалисты нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Работы проводились в провинции Минья, написали «Известия».

Как уточнило ИА НСН, этот кусок — продолжение нижней части статуи, которая была обнаружена археологами в 1930 году. На ней можно увидеть короля Рамзеса II в двойной короне и головном уборе, увенчанном королевской коброй.

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Ученые предположили, что размер статуи при установке ее нижней части может достигать около семи метров.