Крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль произошло в Исландии. Видео

Крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль произошло в Исландии. Власти страны временно запретили входящие и исходящие рейсы из аэропорта Кеблавик, сообщило Reuters.

Первые сообщения об извержении поступили в 21:40 по исландскому времени. Уже в 22:59 (00:59 по московскому времени) метеорологическая служба Исландии официально объявила о начале извержения вулкана Фаградалсфьяль, который расположен на юго-западе страны. Он находится примерно в 40 километрах от столицы — Рейкьявика. Все основные дороги в районе вулкана перекрыты.

Видео: Icelandic Meteorological Office — IMO / Twitter

Полиция в Тwittеr попросила жителей сохранять спокойствие и «не при каких обстоятельствах» не подходить близко к опасной зоне. Координационный центр c учеными занялся оценкой ситуации. В полную готовность приведены пожарные и медики.

Извержение вулкана последовало за множеством относительно небольших землетрясений в Исландии, которые произошли за последние несколько недель. На юго-западе страны перед этим не наблюдалось вулканической активности на протяжении 800 лет. Власти Исландии объявили режим ЧС и стали готовиться к крупному извержению.

Вулкан Ключевская Сопка начал извергаться на Камчатке, однако это не остановило от походов к самому кратеру: туристы жарили на лаве сосиски и делились захватывающими дух фото и видео в соцсетях. Специалисты предупреждают — находиться там смертельно опасно.