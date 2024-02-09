Мир 09 февраля 2024, 02:30 Стало известно, как отставка Залужного повлияет на поддержку Украины со стороны США Пентагон: отставка Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны США Freepik

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Американский министр обороны Ллойд Остин еще не говорил с новым главкомом ВСУ Александром Сырским после отставки Валерия Залужного с этого поста. Однако кадровые перемены в украинской армии не повлияют на оказание помощи Украине со стороны Штатов. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, его слова передало РИА «Новости».

«Министр Остин не разговаривал с этим человеком», — ответил он на вопрос журналистов о том, говорил ли шеф Пентагона с Сырским.

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Райдер призвал обращаться к Украине с вопросами о смене руководства ВСУ. Он отметил, что кадровые перестановки не повлияют на решение США по поддержке киевского режима.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отставка Залужного является политическим решением. Он отметил, что смена руководителя украинской армии не повлияет на ход специальной военной операции России.