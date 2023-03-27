Мир 27 марта 2023, 17:29 Формирование штурмовых бригад «гвардии наступления» завершили на Украине МВД Украины объявило о завершении формирования бригад «гвардии наступления» Ministry of Defense of Ukraine

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МВД Украины завершит формирование штурмовых бригад так называемой «гвардии наступления» до начала апреля. У новых подразделений началось боевое слаживание. Об этом сообщил журнал «Военное обозрение» со ссылкой на официального представителя Нацгвардии Украины Руслана Музычука.

«Почти за два месяца получено более 16 тысяч заявок. Набор будет длиться ориентировочно до 1 апреля», — отметил Музычук.

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По его словам, при поступлении заявок в дальнейшем могут сформировать резервы и другие подразделения.

Сбор собственных штурмовых бригад силовики анонсировали в начале февраля. Всего наметили создать восемь или девять военных формирований. Их планируют использовать не только в боевых действиях, но и в контрнаступлении.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сочла контрнаступление ВСУ запретной темой на Украине.