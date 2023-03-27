Мир 27 марта 2023, 10:50 Наступление ВСУ сочли запретной темой на Украине Замминистра обороны Украины Маляр призвала СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не муссировать тему контрнаступления ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я напомню, что стратегические планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный главнокомандующий (президент), министр обороны, главнокомандующий», — отметила Маляр.

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Она подчеркнула, что не стоит задавать провокационные вопросы экспертам, писать о контрнаступлении статьи и посты, вынося планы ВСУ на публичное обсуждение.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки боеприпасов. Он отметил, что пока Украина участвует в конфликте, она и не может ждать. По его словам, власти Киев все еще ждут поставки боеприпасов от Запада.