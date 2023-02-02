Мир 02 февраля 2023, 08:34 Формат общения Блинкена с Лавровым сочли ненормальным Посол Антонов назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым через представителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Манера общения государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является неприемлимой. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, ненормально, что Блинкен вместо прямого звонка Лаврову передает ему послания через третьих лиц.

Реклама

«Контакты между сторонами сейчас носят лишь эпизодический характер. Мне кажется ненормальным, что Блинкен делает сообщения Лаврову через главу МИД Египта Самеха Шукри или других лиц», — сообщил посол.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что получил сообщение от Блинкена через своего египетского коллегу Самеха Шукри. Глава российского МИД уточнил, что в послании не было ничего нового, а лишь призыв покинуть Украину.

Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что таким образом Блинкен постарался взять Египет в сферу влияния Белого дома.