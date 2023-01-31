Эксклюзив 31 января 2023, 22:38 Попытку влияния США на Египет увидели в послании Блинкена главе МИД России Лаврову Политолог Станкевич: США привлекли Египет для передачи послания Лаврову ради влияния МИД России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о получении от египетского коллеги Самеха Шукри послания об Украине от главы Госдепа США Энтони Блинкена. Он подчеркнул, что в сообщении не оказалось никакой новой информации, а очередной призыв к России остановиться и уйти. Политолог и независимый аналитики Сергей Станкевич в беседе с «360» заявил, что США, привлекая Египет к дипломатическому поручению, хотели повлиять на позицию африканской страны.

Станкевич напомнил, что Египет — серьезная держава, которая стоит на ведущих ролях в Средиземноморье. Кроме того, страна рассматривает вопрос о вхождении в БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

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«Своим посланием Блинкен пытался воздействовать не столько на Россию, сколько хотел произвести впечатление на руководство Египта. Но, думаю, что вряд ли эта комбинация принесла успех», — заявил он.

Политолог отметил, что у России достаточно прямых каналов для общения с руководством США. В постоянном контакте находятся военные и спецслужбы. Поэтому, если возникла необходимость передать важную информацию или предупредить о возможной угрозе, то прямые каналы в этом вопросе эффективнее.

«Здесь видно желание повлиять на Египет и предупредить его дальнейший дрейф в сторону евразийского сотрудничества, который наблюдается последние два-три года. Это дипломатический и отчасти медийный ход, но эффекта от него ждать не стоит», — подытожил Станкевич.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя полученное послание от Блинкена, отметил, что неоднократно указывал в разговорах с руководителями дипломатических ведомств стран Запада на готовность выслушать любые серьезные предложения об урегулировании конфликта. Но в послании главы Госдепа оказались неоднократно озвученные заявления, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти — и тогда все будет хорошо».