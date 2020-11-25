Forbes: США сделали России «ракетный сюрприз» в Крыму

В статье говорится, что 19 ноября армия США перебросила с авиабазы Рамштайн в Германии две ракетные системы дальнего действия HIMARS в Румынию. Американские военные выпустили несколько ракет, а потом быстро вернули боевые машины на немецкую базу. Все эти события разворачивались в течение нескольких часов.

«Это явно было посланием для Москвы. Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И она хочет, чтобы россияне это знали», — заявили журналисты издания.

Они считают, что быстрая скорость этих воздушных развертываний затрудняет контрбатарейное сопротивление. Ведь трудно попасть в ракетную установку, находящуюся недалеко от войск противника всего пару часов.

Журнал уточнил, что на 12-тонной реактивной системе залпового огня HIMARS может располагаться шесть ракет. Их диаметр примерно 27 сантиметров. Они способны преодолеть расстояние до 40 миль (64 километров). Или же НIМАRS несет одну армейскую тактическую ракетную систему с дальностью полета в 100 миль (161 километр).

Глава Пентагона Марк Эспер в начале августа заявил, что Штаты проводят перегруппировку своих сил в Европе для продвижения к границам России. Об этом написала газета «Известия». Министр обороны США добавил, что Вашингтон хочет усилить «сдерживание» Москвы и поэтому наращивает военное присутствие у границ РФ.

Уже в октябре Эспер сказал, что Пентагон рассматривает вариант постоянного присутствию вблизи российской территории.