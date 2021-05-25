Флаги IIHF снимут в Риге после письма федерации хоккея в поддержку Белоруссии

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что флаг Международной федерации хоккея (IIHF) снимут на городской площади после требований организации восстановить государственный флаг Белоруссии. IIHF не согласна с действиями властей столицы Латвии и заявила о своей аполитичности.

«Президент IIHF призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага. В противном случае IIHF просит снять [их] флаги. Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Рене Фазеля убираем флаги IIHF», — написал Мартиньш Стакис на своей странице в Twitter.

В IIHF заявили, что они аполитичная организация. Действия правительства Белоруссии, по их мнению, не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом страны на этом турнире.

Накануне мэр Риги заявил о замене белорусского флага на бело-красно-белый. По словам Мартиньша Стакиса, они решили таким способом поддержать народ Белоруссии. Замена белорусского флага на ЧМ возмутила Международную федерацию хоккея.

Чемпионат мира по хоккею перенесли из Минска в Ригу после стотысячных митингов против результата выборов президента в Белоруссии. Соревнования начались 21 мая. Финал запланирован на 6 июня.