Мир 18 февраля 2023, 18:44 Флаг России появился на бывшем здании парламента в Германии DPA: неизвестные нарисовали флаг России на бывшем здании земельного парламента в Потсдаме Unsplash

Читать 360tv в

Российский триколор появился на бывшем здании немецкого земельного парламента в Потсдаме. Также на его стене здания кто-то оставил символ Z, сообщило агентство DPA.

Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в нанесении материального вреда и нарушении неприкосновенности жилища. По данным источника, символы хорошо видно со всех точек в городе, так как здание находится на возвышенности.

Реклама

Собственнику предписали стереть надпись и убрать флаг России с крыши.

Реклама

Издание Der Tagesspiegel уточнило, что в настоящее время здание пустует, земельный парламент проводил в нем заседания до 2013 года.

Власти ряда земель Германии в марте 2022 года запретили демонстрировать символ Z как символ поддержки действий российских военных в зоне специальной операции на Украине.

Также ранее стало известно о запрете демонстрации литер Z и V в Латвии во время проведения публичных мероприятий.