Публичную демонстрацию символов Z и V запретили в Латвии

Парламент Латвии утвердил поправки, которые запрещают демонстрировать символы Z и V в публичном пространстве. Кроме этого под запрет попало проведение мероприятий ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.

Признаваемые срочными поправки в Закон о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий сейм поддержал во втором и окончательном чтении, сообщила пресс-служба сейма.

«Они запрещают использование на публичных мероприятиях символов, выполненных в стилистике, идентифицирующейся с военной агрессией и военными преступлениями, за исключением случаев, когда нет цели оправдать или прославить эти преступления», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления.

Речь идет о запрете на публичных мероприятиях, в частности, символов Z и V, наносимых на борта российской военной техники, которая участвует в спецоперации на Украине, и ставших в России неофициальным символом поддержки операции, пояснил председатель комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артурс Кайминьш.

В заявлении также сказано, что закон запрещает «популяризацию и прославление во время публичных мероприятий событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов». Сюда же включаются «дни рождения лиц, представляющих эту идеологию, дни, посвященные памяти сражений и победам, а также дни празднования оккупации свободных и независимых территорий или их частей».

Организатору мероприятия, как также предусматривают поправки, не выдадут разрешение на его проведение в том случае, если оно будет проводиться ближе 200 метров от любого памятника в Латвии, который прославляет победу и память Советской армии или ее солдат.

Теперь максимальный размер штрафа за нарушение этого закона составит 400 евро для физических лиц и 3200 евро — для юридических.