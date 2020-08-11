Физиономист: Тихановская записала обращение под давлением

По ее мнению, Тихановская читала текст по бумажке и без какой-либо эмоциональной вовлеченности в него. Также Филатова пояснила, что заметно, будто женщина хочет поскорее закончить речь, воспринимая ее как какую-то неприятную процедуру.

Также она уточнила, что возможная опасность угрожает Тихановской в перспективе, а не здесь и сейчас.

«Не оглядывается. Если бы ее запугивали здесь и сейчас, она бы оглядывалась, чувствовалось бы присутствие человека. Здесь давление издалека», — пояснила Филатова.

Ранее Светлана Тихановская обратилась к белорусам с просьбой прекратить выходить на улицы и подвергать свои жизнь и здоровье опасности. Она записала видеообращение, на котором спокойно и почти без эмоций будто бы зачитала текст по бумажке. В новом ролике бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская называет себя, благодарит всех за поддержку и призывает соблюдать законы страны.