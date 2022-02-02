Физиогномист по улыбке Елизаветы II определил ее любимого сына

Любимым ребенком королевы Великобритании Елизаветы II можно считать ее младшего сына принца Эдварда, заявила физиогномист Джуди Джеймс. Такое предположение эксперт по языку тела сделала, изучив множество снимков королевской семьи.

Джеймс обратила внимание на снимок, на котором изображены Елизавета II и принц Эдвард. По мнению физиогномиста, улыбка королевы показывает то, что она испытывает к сыну особую любовь, написало издание News.ru.

«Елизавета смотрит на Эдварда с добродушной улыбкой, демонстрируя свой материнский восторг. Филипп и другие братья и сестры стоят вокруг его коляски и смотрят на него с выражением искренней любви», — сказала Джеймс.

Принц Эдвард родился в 1964 году. Он третий сын и младший ребенок королевы Великобритании и ее супруга принца Филиппа. По словам Джеймс, особое отношение Елизаветы II к принцу Эдварду может быть связано с тем, что он появился на свет, когда она уже состоялась в роли правительницы страны, что позволило полностью насладиться заботой о младшем сыне.

В январе сына Елизаветы II принца Эндрю обвинили в домогательствах. Из-за этой ситуации принц может лишиться своего титула.