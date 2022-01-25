Физик назвал возможную причину блэкаута в Центральной Азии

Электричество в странах Центральной Азии могло пропасть из-за активации противоаварийных автоматических систем после отключения мощного источника энергии из-за короткого замыкания. А это могло произойти из-за непростых погодных условий. Такое предположение высказал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений Руслан Борисов.

«Как правило, идет короткое замыкание и отключение мощного источника, а дальше идет отключение. Энергосистемы этих трех стран связаны между собой. Если отключается линия, откуда генерация электроэнергии больше передается, скорее всего из Казахстана, то дальше работает противоаварийная система, которая отключает автоматически нагрузку, чтобы система не развалилась полностью», — объяснил причину ученый.

Он отметил, что в нынешних условиях проблему могли создать непростые погодные условия. По его словам, отключение может продлиться до того момента, пока крупный источник не восстановят.

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроенергии, из-за чего жители стран остались без света. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок.