Массовый сбой со светом произошел в Центральной Азии

Многие регионы Узбекистана, большая часть столицы Казахстана, а также Киргизия остались без света. В Минэнерго Узбекистана заявили, что это произошло из-за аварии в Казахстане. Об этом написал «Интерфакс».

«Сегодня, 25 января, в 11:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии», — сказано в сообщении министерства энергетики Узбекистана в Telegram.

В Казахстане света нет в Алма-Ате, Тарасе, Шымкенте, Туркестанской области и прилегающих районах. В акимате столицы Казахстана заявили, что отключение произошло по линии KEGOC, «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями».

«Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная загрузка) на подстанциях», — объяснили там.

Кроме того, света нет во всей Киргизии. Сейчас в этих странах пытаются устранить проблемы с электричеством. В киргизском Минэнерго агентству сообщили, что подачу электроэнергии восстановят в течение получаса.

РИА «Новости» уточнило, что из-за отсутствия света аэропорта Бишкека находится на автономном энергообеспечении, а аэропорт Ташкента и вовсе пока перестал принимать рейсы.