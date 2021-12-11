Фирма Безоса успешно отправила туристов в космос в третий раз

Многоразовый суборбитальный космический корабль компании Джеффа Безоса Blue Origin с экипажем из шести космических туристов успешно приземлился недалеко от стартовой площадки. Вся продолжительность полета составила около 10 минут. Трансляцию компания вела на своем канале в YouTube.

Это третье путешествие туристов в околокосмическое пространство, которое организовал основатель компании Amazon Джефф Безос. На этот раз в состав экипажа вошли дочь американского астронавта Алана Шепарда Ора, телеведущий Майкл Стрейхэн, а также оплатившие этот полет глава холдинга Voyager Space Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, глава венчурной компании Bess Ventures Лейн Бесс и его сын Кэмерон.

Ракета стартовала с частного космодрома Blue Origin в Техасе. Корабль поднялся на высоту более 100 километров, где располагается граница между атмосферой Земли и космосом. Там туристы на несколько минут могут оказаться в невесомости.

После капсула с путешественниками автономно спустилась на Землю при помощи парашютов. Ракета-носитель New Shepard также осуществила успешную посадку. Ее используют для отправки следующих путешественников.

Участие в первом суборбитальном полете основанной им компании Blue Origin Джефф Безос совершил сам. На борт он пригласил своего брата Марка, а также самого молодого и самого старого космических туристов: 18-летнего Оливера Дэмена и 82-летнюю бывшую американскую летчицу Уолли Фанк. Для Безоса вложения средств в космический туризм не просто развлечение. Как и некоторые другие миллиардеры, включая Илона Маска, он считает, что за подобным видом путешествий будущее.