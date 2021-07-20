Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос слетал в космос. Он ждал этого момента больше двух десятилетий. Однако Безос не первый турист-богач в космосе. Раньше него взлетел основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Сравниваем полеты и определяем, чей лучше.

Полет Джеффа Безоса

Безос создал Blue Origin более 20 лет назад. Ракета с капсулой New Shepard стартовала около 09:00 по местному времени, то есть в 16:00 по Москве. Аппарат отправился в космос с частного космодрома Безоса. Находится он около города Ван-Хорн, в пустыне на западе Техаса. Время полета — всего 11 минут. Именно он обозначил новую веху в космической гонке богачей.

«Меня постоянно спрашивают, нервничаю ли я. Но я не нервничаю, мне просто очень интересно, что нового мы узнаем. Аппарат готов, экипаж готов, наша команда просто потрясающая. Мы все настроены очень хорошо», — рассказал Безос.

Помимо миллиардера, на борту находились его брат Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен и 82-летняя американская летчица Уолли Фанк. Так, в одной капсуле оказались самый молодой и пожилой человек в космосе.

Фанк в свое время прошла подготовку для астронавтов и показала очень высокие результаты. Однако NASA тогда не отправляло женщин в космос. Полет за пределы планеты оставался для летчицы мечтой. Она даже зарезервировала место на коммерческом рейсе Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Полет Ричарда Брэнсона

Ричард Брэнсон — британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Он успешно слетал к границе космоса чуть больше недели назад.

Полет длился дольше, чем у Безоса: около часа. В это время вошли пара минут невесомости. За них команда вместе с миллиардером успела насладиться уникальными видами Земли, отстегнув ремни.

«Нет слов, чтобы описать это чувство. Это космическое путешествие. Это мечта, превратившаяся в реальность», — написал богач в Twitter.

Кто из миллиардеров взлетел выше?

Полет Брэнсона длился существенно дольше, чем изначально запланировал для своего путешествия Безос. Но выше взлетел именно Безос. Если ракетоплан Unity компании Virgin Galactic поднялся на 90 километров от Земли, то New Shepard оказался способен достичь высоты 106 километров.

По решению Международной авиационной федерации граница космоса находится в 100 километрах над уровнем моря — на линии Кармана. Компания Безоса не признала полет Брэнсона космическим, потому что ракетоплан не преодолел линию Кармана. Значит, он не заходил в космическое пространство.

На этом различия в полетах богачей не закончились. Брэнсон летел на высотном самолете с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полет. Разработка Blue Origins же внешне и по типу полета напоминает привычную космическую ракету. Об этом «Известиям» заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Более того, ракетоплан Брэнсона управлялся двумя пилотами, в то время как корабль Безоса полностью автоматический. На борту последнего находились лишь туристы.

«Одна из ключевых особенностей реализации полетов Брэнсона и Безоса заключается в том, что у первого не было бы шансов на спасение экипажа в случае аварии. У Безоса в этом плане система более надежная и предусматривает возможность спасения. Если во время полета у ракеты-носителя возникнут неполадки, капсула должна отстыковаться», — пояснил Моисеев.

Поэтому Безос преуспел в полетах больше своего конкурента. Ведь он не просто нацелился именно на космос, но и сделал этот полет более безопасным.

Доступный космос

Безос и Брэнсон не единственные миллиардеры-энтузиасты, увлекшиеся космическими путешествиями. В прошлом году ракета основателя SpaceX Илона Маска «Фалкон-9» начала доставлять астронавтов на МКС на корабле Dragon. Правда, сам предприниматель в космос пока не летал.

В начале июля Брэнсон подтвердил, что Маск внес депозит, который позволил забронировать билет на одном из ближайших рейсов Virgin Galactic. Интересно, что все трое предпринимателей — конкуренты, планирующие заниматься космическим туризмом.

Идея частных космических полетов заключается в том, чтобы сделать путешествия в космос доступными для простых людей. Хотя «простые» — понятие относительное. Пока позволить себе такое приключение могут немногие. Билеты на первые рейсы Virgin Galactic стоят по 250 тысяч долларов — это 18,65 миллиона рублей.

Миллиардеров не раз критиковали из-за крупных трат на полеты, в то время как на Земле предостаточно проблем. Однако богачи уверены, что своими исследованиями лишь помогут нашей планете.