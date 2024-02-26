Мир 26 февраля 2024, 23:43 Финского бизнесмена обвинили в торговле людьми Yle: предпринимателя обвинили в 77 эпизодах торговли людьми в Финляндии Unsplash

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Экс-директора Polarica Marjanhankinta Oy Юкки Кристо и его таиландского бизнес-партнера Калякорна Пхонгпхитиа обвинили в торговле людьми. Фирма приглашала в страну из Таиланда сборщиков ягод, сообщило издание Yle.

По версии следствия, приехавших иностранцев заставляли собирать лесные ягоды, а также заниматься другими видами работ, унижающими человеческое достоинство. Предполагаемые преступления совершались в разных частях Финляндии в 2022 году.

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По данным издания, обвинения выдвинули по 77 пунктам в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Позже финская фирма сообщила об аресте руководителя Юкки Кристо, после этого он покинул свой пост.

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