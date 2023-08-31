Мир 31 августа 2023, 17:18 Объявления о продаже украинских детей в секс-рабство обнаружили в Сети Хакеры RaHDIt обнаружили объявления о продаже украинских детей в секс-рабство РИА «Новости»

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Объявления о продаже украинских детей в сексуальное рабство появились в сети Интернет. Об этом в Telegram-канале сообщила хакерская группировка RaHDIt.

Так, в Сети разместили предложения приобрести в секс-рабство сестер с Украины в возрасте пяти и шести лет. За них просят 30 и 20 тысяч евро, причем оплату преступники принимают исключительно в криптовалюте.

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«Продавцы» обещают доставить детей в любую страну Европы, но предпочтительнее для них сделка в Польше.

Кроме того, объявления о продаже они оформили в виде иллюстраций с героями мультсериалов, а свой «товар» называют «зайчиками».

Ранее о незавидной судьбе украинских детей в Европе сообщала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эвакуированные дети сталкиваются с проблемами сексуальной эксплуатации.

Кроме того, ряд СМИ писали об опасениях, что украинские беженки в итоге станут в Европе рабынями, секс-работницами или бесплатными сотрудницами различных сфер.