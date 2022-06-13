Финское судно доставило украинскую кукурузу в Испанию

Финское судно Alppila доставило 18 тысяч тонн украинской кукурузы в Испанию. Груз пришел в понедельник, 13 июня, в порт города Ла-Корунья. Об этом сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен. Его слова привело издание Helsingin Sanomat.

«Хорошо, что это прошло безопасно, и груз доставили. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает», — сказал Коскинен.

Власти Украины 12 июня объявили, что нашли альтернативные морские маршруты для перевозки зерна, 22 миллиона тонн которого застряли в стране. Теперь зерно должны перевезти по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.

По данным Helsingin Sanomat, судно Alpilla загрузили в польском Свиноуйсьце еще в конце мая.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что украинские власти намерены поставлять зерно на мировой рынок только в случае обеспечения полной безопасности.