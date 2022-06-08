Украина пригрозила отказать миру в поставках зерна

Украинские власти намерены поставлять зерно на мировой рынок только в случае обеспечения полной безопасности страны. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Пока не решится вопрос с безопасностью страны, зерно никому никуда не поедет. Для нас вопрос безопасности — номер один», — заявил он.

Министерство обороны РФ сообщало, что украинские националисты при отходе с позиций в Мариуполе намеренно уничтожили 50 тонн зерна.

Украине предлагали вариант с транспортировкой зерна через территорию Белоруссии, однако президент Владимир Зеленский отверг его. По мнению украинского лидера, в этом случае Украина поможет своим соседям, сообщал RT.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что заявления Запада о том, что Россия якобы не дает вывозить зерно, являются блефом и «перекладыванием с больной головы на здоровую».