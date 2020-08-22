Финский телеканал показал Крым российским и разгневал украинских дипломатов

В эфире финской государственной телерадиокомпании YLE показали карту, на которой Крым был обозначен как часть России. Это возмутило украинских дипломатов, которые работают в Хельсинки. В посольстве заявили, что «это недопустимо».

«Посольство обращает внимание YLE на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, как часть России. Требуем поменять карту», — говорится в сообщении диппредставительства Украины в Facebook.

Карта Европы с российским Крымом появилась в утреннем эфире YLE, во время трансляции интервью президента Финляндии Саули Нийнисте.

Ранее в ООН посчитали, что россиян в 2020 году по сравнению с прошлым годом стало больше на два миллиона. Увеличение цифр можно объяснить только тем, что жителей Крыма признали гражданами России.