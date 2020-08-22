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    22 августа 2020, 16:31

    Финский телеканал показал Крым российским и разгневал украинских дипломатов

    Андрей Иванов

    В эфире финской государственной телерадиокомпании YLE показали карту, на которой Крым был обозначен как часть России. Это возмутило украинских дипломатов, которые работают в Хельсинки. В посольстве заявили, что «это недопустимо».
    Финский телеканал показал Крым российским и разгневал украинских дипломатов

    «Посольство обращает внимание YLE на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, как часть России. Требуем поменять карту», — говорится в сообщении диппредставительства Украины в Facebook.

    Карта Европы с российским Крымом появилась в утреннем эфире YLE, во время трансляции интервью президента Финляндии Саули Нийнисте.

    Ранее в ООН посчитали, что россиян в 2020 году по сравнению с прошлым годом стало больше на два миллиона. Увеличение цифр можно объяснить только тем, что жителей Крыма признали гражданами России.

    Новости SMI.FM