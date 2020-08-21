ООН посчитала жителей Крыма в составе населения России. Это шаг к официальному признанию?

ООН включила в население России жителей Крыма. На полуострове это уже посчитали негласным признанием субъекта российским. Означает ли это, что мировая общественность скоро официально признает принадлежность Крыма к РФ.

Опубликованный недавно отчет ООН о населении России показал неожиданный результат: если в 2019 году, по данным организации, население нашей страны составляло 143,9 миллиона человек, то в 2020-м эта цифра достигла 145,9 миллиона человек. То есть ровно на два миллиона больше.

Откуда такой резкий прирост? Все объясняется очень просто: службы ООН в состав населения России включили в этом году население Крыма.

По словам Елены Егоровой, заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова, двух вариантов тут быть не может: в последний год в России не было никакого беби-бума, массового переселения народов в нашу страну тоже не наблюдалось. Более того, по данным Росстата, по сравнению с 2019 годом население России не то что не увеличилось, но даже сократилось на 31 тысячу.

«В последние годы в России можно наблюдать естественную убыль населения. Смертность сейчас выше рождаемости, а ужесточение миграционного законодательства привело к тому, что мигранты перестали перекрывать эту убыль. Поэтому сейчас резкому приросту в два миллиона взяться просто неоткуда. И если ООН публикует такие данные, то получается, что эти два миллиона дает население Крыма, которое теперь посчитали», — заявила Егорова.

Кстати, данные Росстата несколько отличаются от цифр, представленных ООН. Согласно российскому ведомству, население России в 2020 году составляет 146,7 миллиона человек. По словам Егоровой, разница объясняется тем, что можно дать цифры на определенную дату (в случае с Росстатом — на 1 января), а можно взять среднее число за год, что применяется ООН. Кроме того, международные организации могут корректировать цифры, привлекая экспертов, например, к оценке числа мигрантов.

Крым признают, но пока негласно

Но главный вопрос, который возник у многих: означает ли такой пересмотр цифр изменение взглядов международного сообщества на принадлежность Крыма?

Крымский политолог Владимир Джаралла сказал «360», что в общественном мнении существует понимание того, что Крым является российским. Это понимают и в западных политических кругах, но пойти против США сейчас они не могут.

Российские дипломаты неоднократно рассказывали, что их коллеги из других стран в частном порядке признавали Крым российским, но под давлением США заявить об этом открыто они не могут Владимир Джаралла крымский политолог.

Кроме того, по словам эксперта, официальному признанию полуострова частью России препятствуют и бюрократические сложности: ранее ООН по инициативе американцев приняла ряд резолюций и документов, отрицающих принадлежность Крыма России.

Но то, что в ООН начали считать жителей Крыма как россиян, уже свидетельствует о том, что в организации трезво оценивают ситуацию и понимают, что полуостров в данный момент принадлежит России.

То же самое сказал и политолог Андрей Кошкин. По его словам, подсчетом населения занимается специальная структура ООН, в которой признают российскую принадлежность Крыма. Но публичное признание лежит уже в политической плоскости. И ООН не может пойти против генеральной линии, которую продвигает Запад в отношении России.

Судя по работе, которую выполняют структуры организации, подсчитывающие населения стран, они уже признали Крым российским. Но говорить об этом открыто они боятся, потому что сразу окажутся в немилости у сильных мира сего Андрей Кошкин политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Политолог заметил, что это противоречит основному принципу ООН. Ведь организация является мировой площадкой, на которую ни одна из сторон не имеет права оказывать давление. И, по словам Кошкина, объективно ООН сейчас должна признать Крым российским, но сделать этого она не может именно по политическим причинам. То есть на деле получается, что ООН политически ангажирована и ориентирована на интересы США и их союзников — оказывать противодействие Российской Федерации, особенно в информационном пространстве.