Финский историк призвал Запад начать вооруженный военный конфликт с Россией

Решение украинского кризиса возможно только после вооруженного вмешательства стран Запада в действия России. Об этом заявил финский исследователь военной истории Юсси Ялонен. Его мнение привело издание Verkkouutiset.

Ученый заявил, что западная стратегия предоставления оружия Украине оказалась полностью провальной. Единственный ее результат заключается в том, что страна еще не проиграла. Ни о какой победе в данном случае здесь речи не идет. При этом российская армия продвигается вперед и занимает все новые города.

Сейчас страны Запада даже не рассматривают возможность становится участниками конфликта. Но сделать это придется, если целью остается сохранение территориальной целостности Украины.

«Рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства в дело. Чем раньше об этом будет сказано открыто и признано фактом, тем лучше», — заявил Ялонен.

Историк подчеркнул, что учитывает наличие у России тактического ядерного оружия, которое его пугает.

Это не первые агрессивные в адрес России за последние дни. Ранее с заявлением о необходимости сокращения населения страны до 50 миллионов человек выступил бывший президент Польши Лех Валенса. Он заявил, что в России нужно организовать «восстание народов» для смены политического строя, либо добиться кратного сокращения количества жителей.