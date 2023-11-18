Мир 18 ноября 2023, 02:14 Финские пограничники распылили газ в группу людей на границе с Россией Yle: на погранпереходе Ниирала финские пограничники распылили газ в группу людей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, его слова привел телерадиоканал Yle.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — заявил Муртонен.

Реклама

Группа из 30 человек прибыла к погранпереходу Ниирала пешком и на велосипедах. При попытке пересечь границу их остановили пограничники. Они применили газ, он попал в лицо одному из мужчин, когда тот пытался пробежать мимо пограничников.

Пострадавшего осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, сообщил Муртонен. Вид газа финский чиновник не назвал, но сказал, что это газ, который обычно используют пограничники.

Финляндия планирует закрыть все пограничные посты с Россией. В Министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы.