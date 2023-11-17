Мир 17 ноября 2023, 19:26 Финляндия решила полностью закрыть границу с Россией — СМИ MTV3: МИД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с РФ РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией. Об этом сообщил источник телеканала MTV3.

По данным СМИ, такая мера является резервной на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится, и их число увеличится.

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«В настоящее время в министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы», — заявил источник.

Правительство Финляндии решило полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны до 18 февраля 2024 года из-за ухудшения ситуации с мигрантами. КПП, которые продолжат работать, находятся на севере государства.

Тысячи финнов выступили против закрытия границы с Россией. Петицию подписали 5,2 тысячи жителей страны. Автор обращения заявил, что решение властей нарушает права человека.

Ограждения на финско-российской границе установят в ночь на 18 ноября. После этого станет невозможным пересечение контрольно-пропускных пунктов «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».