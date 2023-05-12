Власть 12 мая 2023, 20:20 Кабмин одобрил соглашение с Китаем по поставкам газа Кабмин России направил соглашение с Китаем о поставках газа на ратификацию в Госдуму РИА «Новости»

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Правительство России одобрило межправительственное соглашение с Китаем о поставках российского газа по дальневосточному маршруту. Законопроект подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление внесли на ратификацию в Госдуму.

Россия и Китай подписали соглашение 31 января 2023 года. Согласно ему, поставки газа будут происходить по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского города Хулинь.

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Компания «Газпром» начала проектировать дальневосточную ветку газопровода, по которой можно будет поставлять газ в Китай в августе 2022 года. Глава компании Алексей Миллер назвал китайский рынок самым динамичным в мире. По прогнозу Миллера, в ближайшие 20 лет прирост потребления газа в КНР сможет достигнуть 40% от мирового прироста потребления газа.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что строительство нового газопровода в Китай положительно повлияет на развитие газификации прилегающих территорий России.