Финны начали красть топливо из-за кризиса

Жители Финляндии столкнулись с увеличением цен на топливо, а местные правоохранительные органы — с участившимися случаями воровства топлива. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Ее сотрудники получили информацию от представителей финской полиции.

«Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок <…>, а также с объектов сельского или лесного хозяйства», — сообщили они.

Кроме того, пропажу топлива обнаруживали в грузовиках и холодильных камерах.

Ранее стало известно, что в 07:00 21 марта «Газпром экспорт» прекратил импорт газа финской энергетической компании Gasum. Решение связали с отказом платить за поставки в рублях.

Решение финской компании сохранить валютные расчеты нарушает указ президента России Владимира Путина от 31 марта. Согласно этому документу, все получатели российского газа с 1 апреля обязаны перевести оплату поставок газа на российский рубль.