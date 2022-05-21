Поставки газа в Финляндию прервали из-за отказа от оплаты в рублях

«Газпром экспорт» остановил поставки газа в Финляндию из-за отказа перейти на рублевую оплату. Эту информацию подтвердили представители компании в Telegram-канале.

«„Газпром“ полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях», — написали они.

Они отметили, что последний платеж по текущему соглашению должен был пройти 20 мая. Однако Gasum не выполнила указ президента России Владимира Путина, согласно которому компания обязана закрыть выставленный за апрель счет в рублях.

«Газпром экспорт» является крупнейшим поставщиком газа в Финляндии. Только за прошлый год Gasum получила 1,49 миллиарда кубометров российского газа. Это 2/3 от общего объема потребления голубого топлива в Финляндии.

Поставку газа для Gasum остановили в 07:00 21 марта. Днем ранее «Газпром экспорт» предупредил финскую энергетическую компанию о прекращении импорта в случае, если оплата в рублях так и не поступит на счет поставщика.