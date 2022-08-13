Жители Финляндии ополчились против соотечественников, которые ездят в Россию, чтобы заправиться бензином, сообщил телеканал YLE. «Топливных туристов» обвинили в госизмене, и теперь люди не знают, можно ли им приезжать на российские АЗС.

В финском обществе возник вопрос, как относиться к поездкам на топливные заправки в Россию. Часть жителей считают это нормой, ведь в Финляндии бензин стоит намного дороже. Другие видят в таких поездках акт предательства и финансирования российской армии.

«Еще я еду за бензином. Цены сейчас сильно выросли», — рассказал телеканалу Андрей Харгинен. Он отметил, что в России у него живут родственники и он совмещает два дела сразу — ездит в гости и заправляет автомобиль.

По словам Сирпы Лауримо, благодаря российским АЗС она экономит около 240 евро в месяц. Недавно женщина получила визу в Россию. Она намерена продолжить экономить, несмотря на осуждение со стороны финских граждан.

После роста цен на энергоносители в Финляндии участились случаи воровства бензина. Местные правоохранители сообщили, что чаще всего злоумышленники сливают горючее с объектов сельского или лесного хозяйства.