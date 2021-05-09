Финляндия заявила о готовности России применить войска в Европе

Финская разведка заявила, что Россия готова применить войска в Европе. Это следует из отчета местного Министерства обороны с оценкой военной активности России в Европе.

В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за «возвращения к силовой политике».

«Например, РФ показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе. Это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», — передало РИА «Новости» текст заявления.

Авторы отчета также заявили, что сейчас прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не считается наиболее действенным методом. Тем не менее финская разведка полагает, что страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военный потенциал.

В отчете указано, что один из основных игроков, расположенных рядом с Финляндией, — Россия. Страна, которая развивает свой потенциал и занимается подготовкой войск «путем регулярных и масштабных учений», сказано в сообщении.