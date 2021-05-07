ФСБ рассекретила архивы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Норвегии и Финляндии

ФСБ России опубликовала архивные документы об участии бывших осужденных в операциях разведывательных групп на территории Финляндии и Норвегии в период Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте ведомства.

Мурманские контрразведчики из-за больших потерь Красной армии в первые месяцы войны начали комплектовать разведывательно-диверсионные группы и отряды из патриотически настроенных заключенных, отбывавших наказание в лагерях на Кольском полуострове.

Подбирались и командиры групп, и рядовые разведчики-диверсанты. В первую очередь брали бывших военнослужащих, имевших хорошую физическую подготовку. Решение об освобождении заключенных принимало военное командование, а не сотрудник госбезопасности.

Источник: сайт ФСБ России

Численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области к концу 1941 года составляла около 40 человек и позднее превысила 70 человек. За первые месяцы диверсанты совершили восемь рейдов в тыл противника в Финляндии и Северной Норвегии.

Минобороны РФ ранее рассекретило документы об освобождении Польши советскими войсками.