Мир 26 ноября 2022, 02:08 Финляндия вернет России арестованные из-за санкций вагоны Власти Финляндии согласились вернуть России 800 арестованных вагонов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Финские уполномоченные органы решили вернуть более 800 российских груженых и порожних вагонов, ранее арестованных из-за санкций. Об этом заявило торговое представительство РФ в Финляндии.

«Принято решение о возврате российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений. По состоянию на начало ноября 2022 года в списках задержанной техники числилось более 800 единиц груженых и порожних вагонов», — сообщили в представительстве.

Реклама

На такое решение властей Финляндии подтолкнули огромные расходы на содержание вагонов. Кроме того, от местных железнодорожных операторов поступают жалобы на то, что в некоторых составах находится опасный груз.

Реклама

Финское министерство иностранных дел уточнило, что решения о возврате задержанного имущество принимают в исключительном порядке. Некоторых владельцев техники уже оповестили о снятии всех ограничений, поэтому теперь вагоны необходимо переправить через границу. Перед отправкой финские компании осмотрят вагоны, сообщил «Царьград».

Ранее финский президент Саули Ниинисте заявил, что власти страны не поддерживают размещение в стране ядерных боеголовок после присоединения к НАТО. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться еще раз.