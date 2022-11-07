Президент Финляндии не поддержал размещение в стране ядерного оружия | 360°

Мир 07 ноября 2022, 12:45 Президент Финляндии не поддержал размещение в стране ядерного оружия Yle: президент Финляндии Ниинисте не поддержал размещение ядерного оружия в стране РИА "Новости"

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Власти Финляндии не поддерживают размещение в стране ядерных боеголовок после присоединения к НАТО. Об этом в эфире телеканала Yle заявил финский президент Саули Ниинисте.

«На данный момент мне непривычно думать о том, что ядерное вооружение может находиться в Финляндии», — сказал глава государства.

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По его словам, власти страны еще раз обсудят вопрос размещения боеголовок после окончательного вхождения в состав НАТО.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Финляндия и Швеция в полном объеме выполнили требования по вступлению в альянс со стороны Турции, так что настало время принять новых членов, писал RT.

Жители Финляндии начали массово скупать йод в аптеках Хельсинки из-за опасения перед ядерной войной.

За день до ажиотажа финский Минздрав порекомендовал гражданам приобрести хотя бы одну дозу йода в таблетках на случай вероятного радиационного загрязнения в связи с ситуацией на Украине.