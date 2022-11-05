Эрдоган высказался о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО | 360°

Мир 05 ноября 2022, 00:03 Эрдоган высказался о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО Президент Турции Эрдоган: Швеция и Финляндия войдут в НАТО после выполнения условий Анкары Президент Турции Тайип Эрдоган / РИА "Новости"

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Скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума по противодействию терроризму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Турецкого лидера процитировал ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

«Одобрение [Турцией] вступления в НАТО Финляндии и Швеции будет зависеть от темпов выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума», — говорится в сообщении.

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Власти Турции отметили, что меморандум не гарантирует вступления в НАТО двух северных стран, и Анкара может не ратифицировать расширение военного блока, если Швеция и Финляндия не выполнят прописанные в нем обязательства. Столтенберг отметил, что окончательное завершение рассмотрения заявок этих стран на вступление в альянс укрепит НАТО.

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Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае, но Турция выдвинула условия для принятия стран в состав блока. В начале ноября Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции и «пришло время <…> сделать их членами альянса».