Мир 30 ноября 2023, 16:30 Финны установили двойные заграждения на границе с Россией Yle: Финляндия установила систему двойного заграждения на границе с Россией IMAGO/Otto Ponto/globallookpress

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Власти Финляндии установили двойные заграждения у границы с Россией. Такое заявление сделал заместитель командующего пограничной службой юго-востока страны Юкка Луккари, сообщил канал Yle.

«Пограничные пункты закрыты. Заграждения установлены как на государственной границе, так и внутри страны», — подчеркнул он.

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Луккари предупредил, что пограничники начнут применять «мягкие средства», если беженцы попытаются прорваться. Правительство страны решило до 13 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты из-за неконтролируемого прибытия мигрантов, сообщал RT. Но прием заявлений от беженцев продолжат вести в аэропортах и морских портах.

Россия ранее предупреждала, что решение Финляндии закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией обернется большими проблемами. Финны могут потерять около трех миллиардов евро. Но от дискуссий с Россией по вопросу границы Финляндия отказалась.