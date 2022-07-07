Финляндия построит забор от российских беженцев

Парламент Финляндии принял закон об усилении охраны на границе с Россией. Вопреки запрету Евросоюза страна построит забор на границе протяженностью 1,3 километра на случай экстренной ситуации, сообщило агентство Reuters.

«Закон позволит установить заграждения на границе страны с Россией и позволит закрыть 1300-километровую границу от лиц, ищущих убежища, в случае исключительных обстоятельств», — сообщили журналисты.

Большинство депутатов поддержали внесение поправок в закон о готовности, несмотря на то, что они противоречат правилам Евросоюза о предоставлении убежища. Рассмотрение проходило в спешке, так как политики опасаются ответных мер России из-за вступления страны в НАТО.

При этом финские власти не намерены полностью закрывать границу. Они рассчитывают перенаправить поток желающих получить убежище в один или несколько пограничных переходов, таких как аэропорт.