Канада ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

Канада стала первой из стран НАТО, ратифицировавшей протоколы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. О таком решении властей сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Как близкий друг и партнер по безопасности, Канада решительно поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО», — привели слова премьера на сайте правительства страны.

Трюдо напомнил, что на прошлой неделе встретился с финским президентом Саули Ниинисте и шведской коллегой Магдаленой Андерссон. Переговоры проходили на саммите НАТО.

«Канада предприняла шаги, чтобы как можно быстрее ратифицировать протоколы. Кроме того, Палата общин единогласно проголосовала за вступление Финляндии и Швеции в альянс», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что Канада остается сторонником политики открытых дверей НАТО для любой европейской страны, которая готова защищать принципы демократии и вкладываться в коллективную оборону альянса.