Финляндия поддержала идею создания комнат контролируемого употребления наркотиков

Министр базовых социальных услуг и по делам семьи Финляндии Аки Линден выступил в поддержку проведения эксперимента по созданию комнат для контролируемого употребления наркотических веществ. Об этом на своем официальном сайте написала телерадиокорпорация YLE.

По словам Линдена, этот эксперимент возможно провести в Хельсинки. Он предложил рабочей комиссии социальных служб и Министерства здравоохранения исследовать этот вопрос и продумать, какие поправки необходимо внести в законодательство.

Гражданская инициатива о проведении эксперимента в июле собрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь ее рассмотрит парламент. Авторы предполагают, что это поможет снизить число смертей от отравления и передозировки.

В конце прошлого года власти Мальты разрешили выращивать и хранить каннабис для личного пользования. Эта страна стала первой в Евросоюзе, которая легализовала наркотик. Помимо нее, о создании регулируемого рынка марихуаны задумались Швейцария, Италия, Германия и Люксембург.