Мальта легализовала употребление каннабиса. За ней могут последовать другие страны ЕС

Мальта стала первой страной ЕС, одобрившей выращивание и хранение каннабиса для личного пользования. Помимо нее, над созданием регулируемого рынка марихуаны задумались Люксембург, Германия, Италия и Швейцария. По мнению экспертов, власти таким образом хотят нанести удар по преступности, а также взять под контроль распространение наркотических веществ.

Каннабис на Мальте

По сообщениям The Guardian, на этой неделе Мальта станет первой европейской страной, узаконившей выращивание и хранение каннабиса для личного пользования. По новым законам владение до семи граммов препарата будет легальным для лиц в возрасте 18 лет и старше, а также будет разрешено выращивание до четырех растений каннабиса в домашних условиях с сохранением до 50 граммов высушенного продукта.

Хранение до 28 граммов приведет к штрафу в размере от 50 до 100 евро (от четырех до восьми тысяч рублей), но без судимости. Лица моложе 18 лет, у которых найдут каннабис, не будут арестованы, но предстанут перед судебной комиссией. Тем, кто будет употреблять марихуану в присутствии ребенка, выпишут штраф в размере от 300 до 500 евро (от 25 до 41 тысячи рублей).

Помимо этого, власти разрешат некоммерческим клубам каннабиса законно выращивать наркотик. Членство в клубе будет ограничено 500 участниками, и каждому человеку можно будет выдавать только до семи граммов в день, а за месяц можно получить максимум 50 граммов.

Оуэт Бонничи, министр, ответственный за данный закон, отметил, что правительство не хочет поощрять употребление рекреационных наркотиков, но нет никаких доказательств, что употребление каннабиса само по себе является спусковым механизмом для употребления более тяжелых веществ. К тому же ООН в декабре 2020 года исключила каннабис из списка наркотиков, обозначенных как потенциально вызывающие привыкание, опасные и практически не имеющие терапевтического применения.

Сейчас есть волна понимания того, что жесткий подход к потребителям каннабиса был непропорциональным, несправедливым и причинял много страданий людям, ведущим образцовый образ жизни Оуэт Бонничи

По его словам, человек мог вести нормальный образ жизни, но из-за употребления каннабиса становился в глазах властей потенциальным преступником, что неверно. Мальтийский подход сейчас направлен на то, чтобы избежать криминализации каждого употребления каннабиса. Вместе с этим власти хотят регулировать его распространение и употребление.

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Каннабис в других странах

Потребление каннабиса в рекреационных целях легализовали Уругвай, Канада, Грузия, Мексика, Южная Африка и 18 штатов США. Большое количество стран по всему миру также легализовали медицинскую марихуану. В этот список входят такие европейские страны, как Австрия, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Северная Македония, Польша, Румыния, Словения и Великобритания.

Однако Мальта стала первой страной ЕС легализовавшей и хранение, и выращивание марихуаны в личных целях. Например, в Нидерландах каннабис все еще можно употреблять только в кофешопах в ограниченных количествах. В Испании также есть свои тонкости в разрешении его употребления. Недавно использование каннабиса в личных целях декриминализовали в Чехии и Португалии.

Германия, Швейцария, Люксембург и Нидерланды планируют заняться созданием юридически регулируемого рынка марихуаны. В Италии также планируется проведение референдума по декриминализации каннабиса.

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При этом утверждать, что в долгосрочной перспективе весь Евросоюз выступит за легализацию марихуаны, нельзя. Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ и руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин отметил, что это сугубо национальный вопрос. Здесь каждая страна будет отталкиваться от своего собственного культурологического и религиозного аспекта.

Например, в той же Италии референдум по легализации пройдет только потому, что ее сторонники смогли собрать нужное количество подписей для его проведения. Однако это совершенно не значит, что сами власти поддержат тренд на декриминализацию каннабиса. Как рассказал директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов, несколько лет назад местное население во Флоренции собирало подписи у иностранных туристов, чтобы выступить против каких-либо мер по легализации употребления легких наркотиков в их городе.

Я надеюсь, что мы все-таки не увидим повсеместную легализацию, хотя мы наблюдаем, как и другие весьма странные для традиционных людей вещи внедряются в ЕС Алексей Кузнецов

В чем мотивация?

Для легализации каннабиса может быть целый ряд причин. С одной стороны, это открывает новый рынок, на котором можно сделать бизнес.

«Это нужно для того, чтобы извлекать доходы. Видимо, состояние экономики таково, что другого способа не нашлось. Еще это могло быть сделано и для завлечения туристов», — сказал нарколог Александр Ковтун.

С туристическим аспектом согласился и Кузнецов, хоть и отметил, что туристов, приезжающих в страны ради культурных и природных достопримечательностей, гораздо больше. Да и для местной среды такие приезжие гораздо комфортнее, чем те, что едут за легкими наркотиками.

По мнению Топорнина, власти, скорее всего, поняли, что борьба с нелегальным распространением марихуаны не достигает нужного эффекта. Люди все равно находят способы ее приобретения, а преступные картели на этом делают большие деньги. К тому же и медицинская оценка употребления каннабиса сдвинулась, и он теперь не считается таким опасным, как раньше. Сочетание этих двух факторов и привело к легализации его оборота.

Данным законом власти ударят по преступности, лишив их заработка. К тому же качество каннабиса будет под контролем, что не позволит подмешивать туда всякую дрянь. Ну и доходы это принесет, включая привлечение туристов Николай Топорнин Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ и руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ

Помимо этого, у властей появятся данные, которые помогут контролировать распространение марихуаны, а также понимать, какие группы и в каких количествах ее употребляют, у кого это вызывает зависимость и многое другое.

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«Это не значит, что везде и повсюду будет реклама употребления наркотиков. Власти все равно будут говорить о том, что это вредно и не нужно, но просто теперь это будет на поверхности и можно будет более здраво оценить масштабы», — подчеркнул собеседник «360».

Какая грозит опасность?

Споры по поводу употребления каннабиса идут не первый год. По словам психиатра и нарколога Алексея Казанцева, сторонники легализации руководствуются тем, что у него есть масса показаний для медицинского употребления. Например, каннабис прописывают людям с рассеянным склерозом и неврологическими заболеваниями. Люди говорят, что якобы при его употреблении человек не бывает таким агрессивным, как при употреблении алкогольных напитков.

«Однако люди путают медицинский каннабис и каннабис наркотический. В первом содержится больше каннабинола. Это вещество, которое вызывает меньше привыкания и зависимости, а еще выпускается по рецептурным бланкам. Во втором же больше тетрагидроканнабинола. Это вещество, которое приводит к опьянению и зависимости», — сказал эксперт.

Основываясь на своей практике, он также заявил, что каннабис является трамплином для употребления более серьезных наркотических препаратов. А если у человека есть генетическая склонность к психиатрическим заболеваниям, то он может послужить спусковым механизмом, который приведет к возникновению у человека шизофрении или шизофреноподобных расстройств. Казанцев часто встречал подобных пациентов на своей практике, особенно в 1990-е годы.

«В свое время мы давали тест для наркозависимых, где просили назвать их шесть причин, из-за которых они начали употреблять тяжелые наркотики. И почти 95% написали, что первичным был каннабис в его разных проявлениях», — заключил он.