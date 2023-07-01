Мир 01 июля 2023, 02:43 Финансирование Украины предложили прекратить до урегулирования конфликта Конгрессвумен СЩА Грин предложила прекратить финансирование Киева до завершения конфликта РИА «Новости»

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Член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предложила изменить проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется в стране с 1 октября. Инициатива подразумевает прекращение любого финансирования Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пост Грин в Twitter.

В публикации политик заявила, что «смерть и разрушения должны прекратиться». Чтобы приблизить завершение вооруженного конфликта, она внесла соответствующие изменения в законодательство.

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«Я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта», — заявила Грин.

Также член палаты представителей конгресса заявила о новой поправке, запрещающей отправку киевскому режиму истребителей F-16 и ракет большей дальности.

Ранее Марджори Тейлор Грин раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского и назвала ВСУ «нацистской армией». По ее мнению, глава Украины является актером, который каждый день носит армейскую форму.