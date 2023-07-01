01 июля 2023, 02:43
Финансирование Украины предложили прекратить до урегулирования конфликта
Конгрессвумен СЩА Грин предложила прекратить финансирование Киева до завершения конфликта
Член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предложила изменить проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется в стране с 1 октября. Инициатива подразумевает прекращение любого финансирования Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пост Грин в Twitter.
В публикации политик заявила, что «смерть и разрушения должны прекратиться». Чтобы приблизить завершение вооруженного конфликта, она внесла соответствующие изменения в законодательство.
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«Я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта», — заявила Грин.
Также член палаты представителей конгресса заявила о новой поправке, запрещающей отправку киевскому режиму истребителей F-16 и ракет большей дальности.
Ранее Марджори Тейлор Грин раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского и назвала ВСУ «нацистской армией». По ее мнению, глава Украины является актером, который каждый день носит армейскую форму.
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