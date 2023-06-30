Мир 30 июня 2023, 05:16 Член конгресса США назвала ВСУ «нацистской армией» Конгрессвумен США Тейлор Грин назвала ВСУ «нацистской армией» и раскритиковала Зеленского Freepik

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Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского из-за отмены выборов в стране. Она назвала ВСУ «нацистской армией». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост Грин в Twitter.

Так политик отреагировала на встречу президента Украины с членами международной рабочей группы, где обсуждали экологические проблемы, возникшие из-за конфликта в стране.

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Грин отметила, что все встало «на свои места» после речи актера, который каждый день надевает армейскую форму и получает деньги от «поджигателей войны из США».

«Только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию», — сказала член конгресса США.

Ранее пользователи Twitter обвинили Зеленского в воровстве, после его слов об американском законопроекте насчет передачи Украине замороженных активов России. Украинский президент расценил инициативу как «сильную поддержку» и это не понравилось гражданам США. Люди предупредили главу киевского режима, что следует держать «чемоданы наготове».